Pièce de théâtre Zina au théâtre El Hamra : hommage émouvant à une victime d’oppression

La pièce de théâtre Zina mise en scène de Youssef Mars sera présentée au public jeudi 22 février 2024 au théâtre El Hamra sis Tunis. Cette nouvelle pièce, une production Naftalin Prod est interprétée par l’actrice Mouna CHannoufi.

La pièce Zina relate le parcours de l’actrice “Raja” qui cherche à rendre hommage à son amie Zina “Harza”, qui travaillait dans le hammam du quartier et a tragiquement mis fin à ses jours en raison de l’injustice et de l’oppression.

“Zina” est un voyage mêlant espoir et douleur dans le présent. Il évoque la douleur qui émane du hammam, ainsi qu’un rêve perdu sur scène. Raja réfléchit et spécule tout en chérissant l’esprit de Zina à travers l’histoire de sa tribu.

Dans les contes de l’homme qui jouait avec elles dans leurs jeux, il les entourait comme bon lui semblait, et au-delà des limites du jeu, il a transformé Raja en une mariée qui imitait ses pensées, ignorant son injustice et la tyrannie de son autorité. Elle a endossé plusieurs personnalités, et en conséquence, elle s’est dissoute et a disparu.

Elle s’est pendue… ou non..

“Zina” marque la première production de Naftalin Prod, démontrant l’engagement de cette nouvelle société de production envers l’excellence artistique. Cette œuvre promet d’offrir une expérience théâtrale unique, mêlant émotion, innovation et talent.

Le public est cordialement invité à découvrir cette avant-première captivante de la pièce “Zina” à partir de 19h au théâtre El Hamra, situé rue El Aljazira à Tunis.

Tekiano