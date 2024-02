Salon de l’artisanat “La Balade équitable et solidaire” au Palais de l’Artisan aux Berges du Lac

Le salon de l’artisanat “La Balade équitable et solidaire” se tiendra pour sa 3ème édition du 22 février au 3 mars 2024, au Palais de l’Artisan, aux Berges du Lac, à l’initiative du Groupement du Patronat Francophone “GPF”, en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et de l’Office national de l’Artisanat.

Fondée en 2020, cette initiative vise à promouvoir l’artisanat tunisien en offrant une plateforme d’exposition à 50 artisans talentueux issus des différentes régions tunisiennes.

Pour cette 3ème édition, des artisans, artistes et designers représentant toutes les régions du pays, viendront exposer leurs créations et promouvoir leurs talents et savoir-faire.