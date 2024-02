Sora d’OpenAI est un nouvel outil qui va encore plus loin dans l’utilisation de l’intelligence artificielle. Sora permet de créer des vidéos ultraréalistes générées à partir de textes. Pour le moment, la durée des vidéos ne dépasse pas une minute, mais le résultat généré est si proche de la réalité et tellement troublant qu’il est parfois difficile de distinguer le faux du vrai.

La start-up américaine OpenAI, éditeur de Chat-GPT à décidé à travers ce logiciel, pas encore disponible au grand public et encore en phase de test, de pousser encore plus loin les limites des réalités créées artificiellement.

Sora est capable de générer des scènes complexes avec plusieurs personnages, des types spécifiques de mouvements, et des détails précis du sujet et de l’arrière-plan. Le modèle comprend non seulement ce que l’utilisateur a demandé dans la consigne, mais aussi comment ces éléments existent dans le monde physique.

Des vidéos impressionnantes et ultraréalistes sont partagées par OpenAI comme cette femme marchant dans les rues de Tokyo et ce monstre en 3D:

Prompt: “A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. she wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. she wears sunglasses and red lipstick. she walks confidently and casually.… pic.twitter.com/cjIdgYFaWq — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Ou encore ces mammouths de la période glacière et ce trailer d’un film sur un homme dans l’espace:

Prompt: “A movie trailer featuring the adventures of the 30 year old space man wearing a red wool knitted motorcycle helmet, blue sky, salt desert, cinematic style, shot on 35mm film, vivid colors.” pic.twitter.com/0JzpwPUGPB — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024