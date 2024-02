Film Mouvma de Ines Ben Othman : Une infiltration dans l’univers des Ultras Tunisiens

Le nouveau film Mouvma (des poètes pas comme les autres) de Ines Ben Othman sera projeté dans les salles de cinéma de Tunisie. L’avant-première du film Mouvma d’une durée de 70 minutes et distribué par EasyDistribution, est prévue pour mercredi 21 février à la cité de la culture de Tunis.

La réalisatrice Tunisienne Ines Ben Othman a commencé à travailler sur l’idée de son film documentaire “Mouvma” en 2021. Elle a réussi à s’approcher des groupes des Ultras Tunisiens et à infiltrer l’univers des virages, jugé souvent macho et qui compte très peu de femmes.

Les Ultras sont les supporters des équipes sportives qui organisent la “Dakhla”, un véritable tableau artistique pré-match. Ils composent les chansons emblématiques répétées dans les stades, organisent les mouvements de protestation, et toutes les actions pour soutenir leurs équipes respectives. Les chansons des virages constituent un moyen d’expression particulier qui met en avant les injustices subies par les jeunes et l’état de l’effervescence dans les rues…

Bande-annonce du film Mouvma :

Résumé du film Mouvma : Plusieurs chansons ont vu le jour dans les virages des stades, ces chansons dépassent les hymnes et slogans que les supporters avaient l’habitude de créer. En les écoutant, on se rend tout de suite compte que les paroles et le discours, parfois contestataire de l’ordre établi, sont une dénonciation de l’injustice sociale et une revendication de la dignité et de la liberté.

Ines ben Othman est née en 1982. C’est une réalisatrice tunisienne engagée qui a a suivi des études de scénographie en Tunisie : d’abord à l’Ecole des Arts et des Métiers de Tunis, puis à l’Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma (ESAC) de Gammarth. Elle a à son actif plusieurs courts métrages de fiction et documentaires; Fantasmes (2008) et D’amour et d’eau fraiche (2011), et trois documentaires, Cinéma vu par… entre deux rives (2012), Saida (2013), Attitude (2016).

Le film documentaire Mouvma (2023) faisant partie de la sélection officielle catégorie longs-métrages documentaires des JCC 2023, journées qui ont été annulées.

Le film Mouvma de Ines Ben Othman sera projeté cette semaine dans les salles de cinéma suivantes, Pathé de Tunis, au cinéma le métropole Menzel Bourguiba, cinéma Majestic Bizerte et l’espace Artisto en plus de la cité de la culture.

S.B.