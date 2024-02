Pitch for change : 5e édition de l’évènement estudiantin sous le thème “Youth in business”

L’événement estudiantin Pitch for change revient pour une 5ème édition les 2 et 3 mars 2024 à la cité des sciences de Tunis. La thématique qui sera abordée cette année est “YOUTH IN BUSINESS” (jeunesse en affaires). Cet événement organisé par MELKART Junior Entreprise ENICarthage vise à célébrer la créativité, l’innovation et la transformation des idées novatrices en entreprises florissantes.

L’édition 5.0 du pitch “Youth in Business” plonge dans l’univers de l’entrepreneuriat en explorant l’incubation des startups, et fusionne de manière unique la jeunesse et le monde des affaires, le tout enrichi d’une perspective psychologique. Cette thématique célèbre l’esprit entrepreneurial des jeunes en mettant en avant leur capacité à créer, innover et transformer des idées novatrices en entreprises florissantes.

Au programme, une compétition de 24 heures résolvant des problématiques d’entreprises, des discussions sur l’entrepreneuriat et la création de startup, un tournoi d’échecs, ainsi qu’un panel sur le bien-être mental.

Pitch for change est l’événement phare de La MELKART Junior Entreprise , une association fondée en 2012 à l’école nationale d’ingénieurs de Carthage, spécialisée dans les applications mobiles et les sites web. L’association donne l’opportunité à ses adhérents de s’ouvrir au monde professionnel en développant plusieurs atouts (la communication, la gestion de projet, la négociation…).

Pour plus d’informations sur l’événement, consultez la page de MELKART Junior Entreprise ENICarthage .

