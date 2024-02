Les élèves Tunisiens de 10 à 11 ans cibles d’une campagne de sensibilisation sur la fiscalité. En effet, une campagne sur l’importance de la fiscalité et de son rôle dans la relance du développement a été lancée au cours du mois de février 2024, a déclaré, mercredi à la TAP, Walid Noueiri responsable de l’information à la Direction Générale des Impôts.

Baptisée “La Fiscalité 10/10”, la campagne qui cible 15 mille élèves environ âgés de 10 à 11 ans, inscrits dans des écoles primaires tunisiennes, consiste à dispenser un cours de sensibilisation sur la fiscalité.

Noueiri a indiqué que cette campagne a été organisée jusqu’à présent dans 214 écoles primaires de diverses régions et se poursuivra jusqu’en avril prochain, dans le but de simplifier le concept de la fiscalité et souligner son importance pour les finances publiques.

L’objectif de cette campagne, selon, Noueiri est de diffuser la culture fiscale parmi les jeunes et apprendre aux futurs contribuables de respecter les principes de citoyenneté dont le devoir fiscal.

La campagne “La Fiscalité 10/10” a été lancée, pour la première fois, en 2015 à l’initiative de la Direction Générale des Impôts en partenariat avec le ministère de l’éducation. Suspendue à cause de la pandémie du coronavirus, la campagne est de retour en 2024 pour la sixième saison.