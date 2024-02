La maison de Yasser Arafat à Gaza détruite, tout à un symbole qui s’effondre…

La maison de Yasser Arafat à Gaza a été détruite par les forces de l’occupation. Située dans la bande de Gaza, feu Abu Ammar a vécu dans cette demeure de 1995 à 2001. En ciblant la maison gérée par la fondation Yasser Arafat, c’est un symbole palestinien de lutte et de résistance qui est touché…

Atef Abu Seif, le ministre de la culture palestinien a diffusé sur la page Facebook du ministère l’étendu des dégâts suite à la destruction de la maison de Yasser Arafat qui abritait des objets de la famille Arafat et des œuvres artistiques, traduisant la lutte du leader palestinien contre l’occupant.

Il a écrit : Prendre pour cible la maison du martyr et chef fondateur Yasser Arafat à Gaza, ainsi que sa destruction, représente la poursuite de sa guerre qui vise a détruire tout ce qui a de la signification pour notre peuple en termes de dignité, de symbole de sa lutte et de sa résistance.

Il ajoute : L’agression contre la maison d'”Abu Ammar” constitue une attaque contre le récit et l’histoire du Palestinien militant, combattant acharné, représenté par le nom emblématique du chef national et mondial Yasser Arafat. C’est une agression contre la mémoire de notre peuple et la mémoire des peuples des terres libres qui se lèvent partout pour mettre fin à la tyrannie de l’agression continue contre notre peuple..

La maison de Yasser Arafat abritait des planches artistiques qui représentent différentes étapes de la vie d’Abu Ammar, ainsi que des détails sur son combat et sa lutte pour la liberté de son peuple, aux côtés d’autres œuvres artistiques.

L’occupation israélienne a auparavant ciblé avec des raids aériens l’héritage culturel palestinien, y compris des bâtiments historiques, des mosquées, des églises, des centres culturels, des sites patrimoniaux, des musées, des bibliothèques, des maisons d’édition et des universités…

Tekiano