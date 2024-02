Météo en Tunisie : Des pluies attendues dès ce soir et au cours du weekend

La météo en Tunisie est marquée par des pluies attendues au cours de la nuit du vendredi 23 février 2024 et au cours du weekend. Le temps est partiellement nuageux sur tout le territoire, puis il sera progressivement, densément nuageux l’après-midi dans les régions du Nord-Ouest et du Centre.

Des pluies éparses, provisoirement orageuses, concerneront localement les régions de l’Est pendant la nuit, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur Ouest relativement fort à fort près des côtes et sur le Centre et le Sud, où il suscitera des tourbillons de sables, et sera modéré dans le reste des régions.

Les températures seront en légère hausse, dont les maximales varieront entre 18 et 24°c et seront aux alentours de 17°c sur les hauteurs.