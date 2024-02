Smartphones les plus vendus dans le monde en 2023 : Apple et Samsung dominent le classement

La liste des Smartphones les plus vendus dans le monde qui met en avant les Smartphones les plus populaires en 2023 a été révélée par la société d’études de marché spécialisée dans l’industrie mobile Counterpoint.

L’étude révèle que Apple et Samsung étaient les seules marques présentes dans le top 10. Les Smartphones du géant Apple ont raflé 7 positions dans le top 10 des smartphones les plus vendus dans le monde l’année dernière, pour la première fois dans l’histoire de ce classement. Les trois dernières places dans le top 10 reviennent à Samsung.

L’iPhone 14 d’Apple a été le smartphone le plus vendu de l’année 2023 et les États-Unis et la Chine représentent la moitié de ses ventes. L’iPhone 15 Pro Max a été le smartphone le plus vendu du quatrième trimestre 2023.

Les ventes totales d’Apple sont restées stables en 2023, même si de grands concurrents ont connu un déclin. Cette stabilité est en partie due à un soutien significatif provenant de marchés émergents tels que l’Inde, le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA).

La série A de Samsung, entrée de gamme de la marque, a raflé trois places dans le top 10 en raison de la robustesse de ses produits et sa présence dans diverses pays ciblant des catégories de clients plus larges.

Le Samsung Galaxy A14 5G se retrouve huitième du classement grâce à des ventes élevées aux États-Unis et en Inde. Il a été le smartphone le plus vendu en Inde pour l’année 2023. Les seuls smartphones compatibles LTE dans la liste, le Samsung Galaxy A04e et le A14 4G ont conclu ce top 10 grâce à leurs prix abordables et leurs popularité dans des marchés émergents tels que le Brésil, l’Inde, le Mexique et l’Indonésie.

Classement des Smartphones les plus vendus dans le monde en 2023 (réalisé par Counterpoint Research:

Par ailleurs, on peut constater que les marques chinoises sont absentes de cette liste, bien qu’elles soient très présentes sur le marché. Cela met en évidence la domination écrasante d’Apple et de Samsung.

Tekiano