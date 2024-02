Kaouther Ben Hania , lauréate du César 2024 du meilleur film documentaire pour Les Filles d’Olfa (vidéo)

Kaouther Ben Hania est la lauréate du César 2024 du meilleur film documentaire pour Les Filles d’Olfa. Le prix a été décerné dans la soirée du vendredi 23 février 2024, lors de la cérémonie de la 49e édition des César du Cinéma organisée par l’Académie des arts et techniques du cinéma à la salle de l’Olympia à Paris.

Lors de la réception du prix, la réalisatrice tunisienne a appelé à la libération de Julian Assange, fondateur de WikiLeaks et qui encourt 175 ans de prison aux Etats-Unis et à l’arrêt du massacre à Gaza. “C’est tellement horrible et personne ne peut dire qu’il ne savait pas. C’est le premier massacre en live-screen, en direct sur nos téléphones”, a-t-elle déploré.

Vidéo du discours de Kaouther Ben Hania à la cérémonie des César 2024 :

Le film Les Filles d’Olfa est également dans la course aux Oscars dans la catégorie du meilleur film documentaire. La cérémonie des Oscars 2024 aura lieu le 10 mars à Los Angeles.