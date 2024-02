Où regarder le match EST vs ESS ? Chaines qui diffusent le match Espérance de Tunis vs Etoile du Sahel du 24 février

Le match EST vs ESS se déroule samedi 24 février 2024 dans le cadre de la 5ème journée de la Ligue des Champions d’Afrique. L’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel s’affrontent à partir de 20h sur la pelouse du stade de Radès.

Ce choc tunisien EST vs ESS compte pour la 5e et avant-dernière journée de la phase de poule (Groupe C) de la lCA. Il désignera l’équipe tunisienne qui ira avec l’équipe angolaise Petro Atlético en quarts de finale de la ligue des champions, après que cette dernière ait soldé son match avec un nul face à Al-Hilal du Soudan.

Vous pouvez regarder le match Espérance de Tunis vs Etoile du Sahel en direct live sur les chaines Watania 1 terrestre, beIN Sports ar 6, beIN Sports fr 9 et Sport TV 5. Le streaming du match Espérance de Tunis vs Etoile du Sahel est accessible sur le site de bein sports.