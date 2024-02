Doc House Tunisie lance la deuxième édition Post-production Grants. Post Production Grants est une initiative de Doc House qui vise à soutenir le financement de la phase de post production de longs métrages documentaires de création. Doc House informe dans un communiqué que les projets uniques sélectionnés recevront une aide financière pouvant aller jusqu’à 20 000 DT chacune.

Le projet consiste en l’octroi de bourses à des projets de films documentaires de création d’une durée minimale de 60 minutes portés par des cinéastes tunisien.n.e.s ou des cinéastes résidant.e.s en Tunisie.

Doc House informe que les candidat(e)s ayant bénéficié du soutien financier de l’édition 2022 ne sont pas éligibles.

Pour postuler à la bourse de Post Production, les candidats doivent remplir le formulaire suivant: httpss://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsmtSmNSckIKjfxn0CSgJnBwx3yfFAu273fxdNOzzEVaDb0g/viewform

Le dernier délai de l’appel à candidatures est fixé pour le 24 mars 2024.

Doc House est une organisation non gouvernementale dédiée à la promotion du documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord. Son objectif est de promouvoir la distribution et le réseautage professionnel liés au documentaire en Tunisie.