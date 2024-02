Les grands rendez-vous culturels de l’Institut français de Tunisie pour 2024 à Tunis, Sousse et Sfax

Les grands rendez-vous culturels de l’Institut français de Tunisie (IFT) ont récemment été exposés par son directeur Fabrice Rousseau et son équipe. Le public pourra assister à des événements inédits dans les trois espaces de l’IFT à Tunis, Sousse et Sfax tout au long de l’année 2024.

L‘inauguration officielle de l’IF Sousse aura lieu les 3 & 4 mai avec au programme, L’Armée mexicaine (groupe de feu Rachid Taha) ciné-concert, tables rondes avec Serge Toubiana, rencontre avec l’écrivain Yamen Manaï, performances de dance urbaine et d’autres surprises…

Le programme culturelle et artistique de l’IFT s’inscrit dans le cadre de la coopération culturelle franco-tunisienne, Les grandes lignes de ce programmes sont comme suit :

Le 06 mars 2024, le projet ” Massari” sera lancé, visant à soutenir la scène culturelle tunisienne à travers des formations artistiques dans les secteurs des arts de la scène, du livre, du cinéma et du numérique.

L’IFT accueillera par la suite Les Nuits ramadanesques du 15 mars au 10 avril qui offriront une programmation gratuite de concerts, projections de films, soirées jeux de société et rencontres. À noter le spectacle « Tango Arabe » du pianiste Mohamed Ali Kammoun.

La Tournée David Foenkinos est prévue du 15 au 19 avril, l’écrivain français David Foenkinos sera en tournée à Tunis, Sousse, et Sfax. David Foenkinos est un romancier, dramaturge et scénariste et réalisateur dont les oeuvres sont traduites dans une quarantaine de langues.

Le 20 avril est consacré à l’annonce du Lauréat du Prix Goncourt Choix de la Tunisie l’annonce du lauréat de la 8e édition du Prix Goncourt Choix de la Tunisie sera faite, honorant 300 jeunes lycéens.

Au mois de mai, le Grand procès des écrivaines aura lieu, mettant en scène une dizaine d’écrivaines des 5 continents de la francophonie. Seront présents Faouzia Zouari, Sophie Bessis, Sedef Ecer, Georgia Makhlouf, Marie-José Alie, Viktor Laslo, Cécile Oumhani et bien d’autres qui joueront Le Grand procès des écrivaines : Les femmes qui écrivent sont-elles dangereuses ?.

Toujours au mois de mai, le projet “Atelier – expo Hammam Lif” célèbrera la ville banlieusarde pendant cinq jours. Des architectes tunisiens et français collaboreront pour explorer les possibilités de renouveau de cette cité balnéaire et promouvoir la valorisation de son patrimoine et de sa vie urbaine.

En partenariat avec une équipe d’enseignants-chercheurs de l’ENAU, ce projet comprendra également la mise en place d’une exposition qui retracera l’histoire d’Hammam Lif à travers des photographies, des témoignages et des planches d’architectures.

Du 24 septembre 2024 au 12 janvier 2025, l’exposition Salammbô au musée du Bardo explorera l’histoire de Carthage à travers les guerres puniques, basée sur le roman de Gustave Flaubert. Elle est onçue par l’Institut National du Patrimoine de Tunisie, la Réunion des musées métropolitains (MRN/RMM) de Rouen et le MUCEM à Marseille en partenariat avec l’IFT.

En octobre 2024, l’Exposition Biennale Jaou Photo, organisée par la fondation Kamel Lazaar et l’IFT, mettra l’accent sur le collectif, avec des concerts et des rencontres professionnelles.

Le festival littéraire itinérant « La littérature comme bien commun » se tiendra du 11 au 16 novembre, à Tunis, Sousse & Sfax, en partenariat avec l’association Etonnants Voyageurs. Cet évènement verra la participation d’une douzaine d’autrices et d’auteurs arabophones, francophones et africains pour des rencontres littéraires, débats d’idées, performances, lectures musicales et projections.

Nous reviendrons, en temps voulu, avec les détails de chaque évènement qui sera proposé par l’IFT en Tunisie.

