MWC 2024 est lancé à Barcelone : Pleins de nouveautés et focus sur l’Intelligence Artificielle

Le MWC 2024 , Mobile Word Congress est lancé à Barcelone et se déroule du 26 au 29 février 2024. Le plus grand salon dédié à la téléphonie et aux télécommunications s’annonce prometteur avec plein d’annonces et des nouveautés centrées sur l’utilisation de l’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle sera au centre des préoccupations lors du salon, mettant en avant les thèmes traditionnels de la connectivité. La présence notable du président de Microsoft et du directeur général de DeepMind de Google souligne l’importance de l’IA et IA générative qui sera non seulement au cœur des conférences mais également au centre des discussions des fournisseurs, cherchant à optimiser les expériences de télécommunication, du matériel au logiciel en passant par les réseaux.

Le Mobile Word Congress constitue aussi une occasion pour las fabricants d’exposer les innovations en matière de smartphones, et montrer comment évolueront les différents accessoires qui lui sont associés. C’est ainsi que les caques VR ou les bagues connectées, notamment le Galaxy Ring de Samsung, l’écran transparent, disponible dans le nouveau PC portable de Lenovo sont actuellement testés sur place.

Le salon comptera la présence des géants des télécoms à l’instar de Samsung, Xiaomi, Huawei, Orange, Vodafone…ainsi que des géants de la technologie et de l’industrie tels qu’Airbus, Google et Accenture. La grand-messe annuelle des services connectés accueillera 95 000 professionnels, selon l’Association mondiale des opérateurs télécoms (GSMA), organisatrice de l’événement dans la capitale catalane depuis 2006.

I.D.