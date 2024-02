OPPO crée un centre d’intelligence artificielle “OPPO AI Center” et dote la série Reno de fonctionnalités IA. Grâce à une politique de recherche-développement dédiée à l’intelligence artificielle (IA) et à ses applications, le nouveau centre vise à renforcer davantage les capacités d’innovation IA d’OPPO et à explorer une gamme plus large de produits et de fonctionnalités centrés sur l’utilisateur. qui permettront de lui offrir les dernières expériences à la pointe de l’IA.

OPPO a aussi signalé qu’au cours du deuxième trimestre 2024, la série Reno11 sera équipée de capacités avancées d’IA générative, notamment la fonction innovante OPPO AI Eraser et bien plus encore. Ces avancées marquent l’engagement d’OPPO à être pionnier en matière d’IA et à améliorer l’accessibilité de cette technologie pour les utilisateurs du monde entier.

« Après les téléphones multifonctions et intelligents, les smartphones IA de nouvelle génération représenteront la troisième étape majeure de la transformation de l’industrie de la téléphonie mobile. À cette ère, des changements révolutionnaires seront désormais visibles », a déclaré Pete Lau, directeur des produits d’OPPO. Il a ajouté « OPPO s’engage à devenir un contributeur et un promoteur des smartphones IA. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires industriels pour stimuler conjointement l’innovation dans le secteur de la téléphonie mobile et remodeler l’expérience intelligente des téléphones mobiles ».

OPPO présente quatre caractéristiques distinctives des smartphones IA

En réponse à l’ère des smartphones IA, OPPO, sur la base de ses recherches prospectives et de son accumulation de connaissances sur les grands modèles et la technologie IA générative, définit quatre caractéristiques majeures des smartphones IA :

– Les smartphones IA doivent utiliser efficacement les ressources informatiques pour répondre aux besoins informatiques de l’IA générative à l’ère de l’IA.

– Les smartphones IA doivent être conscients du monde réel dans le temps grâce à des capteurs, comprenant les informations complexes des utilisateurs et de l’environnement.

– Les smartphones IA doivent également posséder de puissantes capacités d’auto-apprentissage.

– Les smartphones IA auront des capacités de génération de contenu multimodal, offrant aux utilisateurs une inspiration et un support continu en matière de connaissances.

Avec ces caractéristiques distinctives, l’arrivée des smartphones IA va révolutionner l’industrie mobile. Divers services d’IA seront intégrés dans des agents intelligents, permettant aux utilisateurs de bénéficier de services répondant mieux à leurs besoins individuels. Ce nouvel écosystème complétera et améliorera considérablement l’écosystème actuel. OPPO fournira des capacités d’IA ainsi qu’une plateforme de développement pour prendre en charge ce tout nouvel écosystème.

La série Reno inclura des fonctionnalités d’IA générative

OPPO a publié son propre grand modèle de langage, AndesGPT, qui comprend jusqu’à 180 milliards de paramètres. S’appuyant sur trois caractéristiques techniques majeures : l’amélioration du dialogue, la personnalisation et la collaboration entre appareils cloud, ses capacités se concentrent sur les connaissances, la mémoire, les outils et la création. Suite à leur introduction sur la nouvelle série OPPO Find X7, les fonctionnalités d’IA générative d’OPPO, telles que la suppression intelligente d’objets dans les photos et le résumé des conversations téléphoniques, ont captivé l’imagination des utilisateurs finaux et de l’industrie technologique au sens large.

Alors que les smartphones et leurs écosystèmes environnants sont sur le point d’être complètement transformés par l’IA, OPPO ouvre la voie dans l’application des dernières technologies d’IA sur les appareils intelligents. Conformément à la mission de la marque OPPO « Technologie pour l’humanité, bonheur pour le monde », OPPO prévoit d’étendre ses propres capacités d’IA générative à davantage de gammes de produits et de marchés.

Au cours du deuxième trimestre 2024, OPPO déploiera une gamme de fonctionnalités d’IA générative, notamment OPPO AI Eraser et bien d’autres, sur sa série Reno 11 à l’échelle mondiale. Grâce à l’innovation constante générée par OPPO AI Center, les futures générations de smartphones OPPO bénéficieront de fonctionnalités IA encore plus intéressantes.

OPPO précise que la date de sortie des fonctionnalités d’IA générative de la série Reno 11, ainsi que d’autres séries de produits, peut différer en fonction du calendrier de lancement du produit sur chaque marché.