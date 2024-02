Le film Dune 2 de retour pour un deuxième volet de la saga intergalactique (B.A et Synopsis)

Le film Dune 2 ,deuxième volet de la saga intergalactique tant attendue par les fans depuis plus de deux ans, est de retour. Dune réalisé par Denis Villeneuve, avec en tête d’affiche les acteurs Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson et Christopher Walken a réussi à convaincre les passionnés avec le premier volet de la saga. Ce dernier a attiré les lecteurs cinéphiles au cinéma, alors que l’adaptation du livre fut souvent jugée difficile sur grand écran.

Le film Dune sorti en 2021, adapte la première section du premier livre d’une série de six romans rédigés par Frank Herbert dans les années 1960. Il se situe en l’an 10 191 dans l’Univers Connu, dirigé par l’Empereur Shaddam IV. Ces œuvres explorent des sujets tels que l’écologie, le transhumanisme, la géopolitique, la religion et le mysticisme.

Il met en avant l’héroïsme d’un élu, un concept souvent utilisé dans des œuvres cinématographiques marquantes de la pop culture comme la saga Star Wars, Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter.

Synopsis film Dune 2 : Dans Dune 2, ce film de science-fiction dramatique canado-américain d’une durée de 2h 46min, il est relaté l’histoire de Paul Atreides qui s’unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes : choisir entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers.

B.A. film Dune 2 :

Le film Dune 2 est diffusé dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du mercredi 28 février 2024.

S.B.