Le photographe sénégalais Adama Sylla présente son exposition ‘L’histoire de demain’ au 32bis à Tunis en partenariat avec la galerie Talmartoff. Il s’agit d’une série de photographies captées durant quarante ans, documentant et archivant la vie de son pays le Sénégal, et plus abondamment celle de l’ancienne capitale du Sénégal, Saint-Louis qui est présentée.

L’histoire de demain est aussi présenté sous forme d’un premier ouvrage photographique édité sur Adama Sylla. Édité dans la collection Art/Photo de Lalla Hadria Editions, il vient accompagner l’exposition du 32Bis.

Il est l’aboutissement de l’important travail sur les archives de Adama Sylla fait par Marc Monsallier, galeriste à Paris, et Ange-Frédéric Koffi, commissaire d’exposition. Ce travail mène en février 2023 à deux expositions à Paris, à la galerie Talmart et la galerie La La Lande, puis au 32Bis à Tunis en février 2024.

Conservateur de musée, collectionneur de photographies, peintre, Adama Sylla, né en 1934, est d’abord un infatigable photographe. Pendant des décennies, il acquiert et constitue une collection d’images majoritairement réalisées au Rolleiflex, qui, toutes ensemble, cristallisent l’énergie de cette société en profonde mutation.

Adama Sylla donne aux personnes qui s’y intéressent, l’occasion de compléter une connaissance parcellaire de la photographie en Afrique. Car oui, le doyen est l’une de ces personnalités importantes de l’histoire de la photographie africaine. Il apporte à l’édifice, la compréhension du continent et met en lumière les sophistications de la culture sénégalaise.

Le 32bis est un lieu hybride et alternatif de recherche, de création, d’exposition et de partage des savoirs. 2 bâtiments, 4 niveaux, 4 000 m² : le 32bis se trouve entre les murs de l’ancien siège Philips, construit en 1953 au cœur de Tunis.

L’exposition au 32Bis se poursuit jusqu’au 31 mars 2024, du mardi au dimanche de 11h à 18h au 3ème étage.

Tekiano