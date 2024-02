MWC 2024 : 5 innovations futuristes présentées au salon de Barcelone (photos)

Le salon MWC 2024 est le rendez-vous incontournable des fans des nouvelles technologies et ceux qui désirent découvrir les gadgets futuristes qui ont une chance de trouver leur place un jour sur les marchés mondiaux.

Les médias spécialisés qui se trouvent en ce moment dans le plus grand salon européen dédié au mobile mais aussi aux innovations de tout genre, se déroulant du 26 au 29 février 2024, se sont empressés de relayer les images et spécificités des objets créatifs et révolutionnaires qui risquent de changer notre façon de consommer dans un avenir pas si loin que ça. Parmi ces innovations futuristes on trouve :

1 – Le Smartphone Bracelet de Motorola : Nous connaissons tous le smartphone à clapet décliné dans plusieurs marques. Motorola a choisi de présenter le smartphone avec un revêtement en tissu, capable de se plier autour du poignet, se transformant presque en un bijou.

2- L’écran transparent de Lenovo: Lenovo a exposé un ordinateur portable doté d’un écran transparent. Cet ordinateur ThinkBook Transparent Display est équipé d’un écran transparent de 17,3 pouces utilisant la technologie micro-LED. Cette caractéristique permet de visualiser à travers l’appareil et de superposer des images virtuelles au monde réel visible en arrière-plan.

3- Le Galaxy Ring de Samsung : Samsung a présenté au public dans le cadre du MWC 2024 son anneau doté d’intelligence artificielle. Après la montre connectée, c’est autour de ce terminal intelligent de trouver une place dans la liste des accessoires dont pourront se vanter les Geeks. Samsung annonce que cette bague intelligente disponible en plusieurs couleurs sera commercialisée en trois couleurs à partir du 2ème semestre de 2024.

4- La poupée-robot: Surnommée la poupée Hyodol, elle simule derrière son apparence anodine un robot équipé de capteurs et de microprocesseurs alimentés par l’intelligence artificielle. La poupée intelligente serait destinée aux personnes âgées. L’entreprise sud-coréenne qui l’a conçu ambitionne de la commercialiser en tant que accompagnateur intelligent pour alléger la solitude des seniors.

5- La voiture électrique volante : Alef Aeronautics a présenté son modèle de voiture électrique volante la “Model A”. Une version semi-définitive d’une première voiture qui se positionne comme le premier véhicule grand public capable de circuler aussi bien sur la route que dans les airs. Équipée d’un moteur entièrement électrique, elle a la capacité de transporter deux personnes sur une distance de 170 km. Le constructeur a obtenu un certificat de navigabilité de la Federal Aviation Administration (FAA) et prévoit de lancer la production de son véhicule d’ici la fin 2025.

Le groupe Alef Aeronautics affirme avoir déjà reçu près de 3.000 pré-commandes de son véhicule qui sera mis en vente à 300.000 dollars.

I.D.