E-Learning Mentor : Un outil d’IA pour révolutionner l’Enseignement Supérieur en Tunisie

Le E-Learning Mentor est un outil d’IA qui a été au le cœur d’une réunion au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Tunisie. La réunion était présidée par Moncef Boukthir, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et a réuni divers représentants, y compris la directrice générale du Centre de calcul El Khawarizmi, des responsables d’universités, et des représentants de plusieurs ministères.

Le “E-Learning Mentor” semble être une initiative qui cherche à transformer l’éducation en Tunisie en tirant parti des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle. Lors de cette réunion, la première phase du projet E-Learning Mentor a été examinée, comprenant une bibliothèque virtuelle et des équipes de travail interministérielles.

Le supercalculateur, développé et financé localement, sera opérationnel officiellement pour les étudiants dès la prochaine année universitaire 2024 -2025 , ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration internationale dans les domaines académiques, de la recherche scientifique et de l’entrepreneuriat.

Une étape importante du projet est l’installation du “Super Computer” au Centre de Calcul El-Khawarizmi est prévue pour avril 2024. Cette avancée technologique permettra au ministère de disposer de la première solution souveraine d’intelligence artificielle en Tunisie.