La militante Tunisienne Sherifa Dali Saâdaoui décédée

La militante Tunisienne Sherifa Dali Saâdaoui est décédée dans la soirée du mercredi 28 février 2024 à l’âge de 94 ans. Veuve du syndicaliste Hassan Saâdaoui, membre du Parti communiste tunisien, ancien président de l’Union des travailleurs tunisiens (USTT, 1946-1956). La défunte est une figure de lutte contre l’occupant français et pionnière du mouvement féministe en Tunisie.

Née en 1929 à Tunis, son père Mohamed Dali était militait au sein du Parti communiste tunisien. La défunte était membre de l’Union des femmes tunisiennes et présente dans plusieurs forums internationaux, toujours avec le drapeau national tunisien et défendant la cause de la libération de la Tunisie et de son indépendance entre 1946 et 1963.

C’est la première femme tunisienne qui a représenté le pays dans le premier congrès international pour la femme tenu à Berlin en 1950. Elle s’est rendu à ce congrès en portant un sefseri.

La défunte a consacré sa vie à élever ses trois enfants après le décès de son mari, le 12 février 1963 dans les locaux de la Police, et à défendre les droits des femmes et des travailleurs. Paix à son âme.

Tekiano