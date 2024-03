Météo en Tunisie : pluies orageuses et chutes de neige dans le centre-ouest

La Météo en Tunisie est marquée par un temps parfois très nuageux avec des pluies temporairement orageuses jeudi 29 février 2024 et parfois abondantes dans les régions de l’ouest, puis s’étendant progressivement aux régions du centre et du sud après midi.

Chutes de grêle par endroits avec quelques chutes de neige dans le centre-ouest. Les vents forts de secteur ouest, de 40 à 60 km/h près des côtes est et des hauteurs, et faibles à modérés de 15 à 30 km/h dans le reste des régions avec des tourbillons de sable locaux dans le sud.

La mer est agitée au nord et très agitée à houleuse sur le reste des côtes, devenant agitée dans le golfe de Gabès. Les températures sont en baisse, avec des maximales généralement entre 10 et 17 degrés, et autour de 07 degrés dans les hauteurs de l’ouest.