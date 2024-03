Calendrier Ramadan 2024 : Horaires de l’Imsak et l’Iftar à Tunis , Sousse , Sfax et Gabès

A l’approche du mois de Ramadan 2024 correspondant à l’an 1445 de l’Hégire. D’après les calculs astronomiques, lundi 11 mars 2024 sera probablement le dernier jour du mois de chaâbane 1445 et le mardi 12 mars 2024 serait le 1er jour du mois de ramadan 2024.

Cependant, seul Diwan El Ifta est habilitée à annoncer les débuts des mois de l’an hégire, donc le début du ramadan et les fêtes religieuses en Tunisie. Il faut donc attendre l’annonce officielle du mufti de la république.

En attendant, nous partageons avec vous le Calendrier Ramadan 2024 en Tunisie ou Imsakia Ramadan 2024 qui affiche les horaires de l’Imsak et l’Iftar à Tunis , Sousse , Sfax et Gabès et leurs environs.

