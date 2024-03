Campus France Tunisie : Candidatures prolongées et salon pour les études en France en avril

Campus France Tunisie annonce le prolongement de sa campagne pour étudier en France jusqu’au 04 mars 2024. Initialement clôturées le 15 février, les candidatures pour les établissements connectés ont été prolongées.

La procédure ‘Etudes en France’ est destinée aux candidats tunisiens ou étrangers non-ressortissants de l’Espace Schengen, résidant sur le territoire tunisien et souhaitant se rendre en France pour poursuivre des études supérieures, se présenter à un concours ou bien à un entretien de sélection pour intégrer un établissement public ou privé.

Campus France dispose d’un réseau de plus de 270 espaces et antennes dans 130 pays dont trois situés en Tunisie : Tunis, Sousse et Sfax, rattachés à l’ambassade de France et à l’Institut français de Tunisie. En 2023, plus de 14.000 étudiants tunisiens sont inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur français parmi les 400.000 étudiants internationaux.

Avec près de 5000 départs en France en moyenne chaque année, la Tunisie se positionne comme le 6ème pays d’origine des étudiants étrangers en France (après le Maroc, Chine, Algérie, Italie et le Sénégal), et maintient sa place de 1er pays par ratio nombre d’habitants.

Forum des mobilités – Etudier en France les 26 et 27 avril 2024

Campus France Tunisie organise la 2ème édition du “Forum des mobilités – Etudier en France”, qui se déroulera les 26 et 27 avril 2024 à l’Institut français de Tunisie. Cet événement offre une opportunité exceptionnelle aux élèves et étudiants qui n’ont pas pu postuler avant le 4 mars 2024, de rencontrer une sélection de cinquante exposants, comprenant plus de trente établissements d’enseignement supérieur français, publics et privés, tels que des universités, des écoles d’ingénieurs et de commerce parmi lesquels certains des meilleurs au niveau mondial.

Les procédures de candidature et prochains évènements sont à consulter sur le site et les réseaux sociaux de Campus France Tunisie : https://urls.fr/yNJKMH