Le projet WIDU est lancé dans phase II pour soutenir les entrepreneurs tunisiens. Le coup d’envoi de cette phase II a été faite lors d’un évènement organisé au Pavillon des Baies de Gammarth à Tunis, jeudi 29 février 2024 . A cette occasion, une cérémonie des WIDU Awards s’est tenue récompensant les entrepreneurs émérites ayant participé à la première phase du projet.

En présence de M. Khalil Abbes, conseiller du ministre des Affaires sociales, de S.E. l’Ambassadeur d’Allemagne en Tunisie M. Peter Prügel, ainsi que de M. Helmi Tlili, Directeur général adjoint de l’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE), la cérémonie a réuni de nombreux acteurs de l’écosystème entrepreneurial, marquant le démarrage officiel de la deuxième phase du projet WIDU.africa au profit de l’accompagnement et du développement des micros et petites entreprises en Tunisie en collaboration avec la diaspora. La deuxième phase du projet WIDU s’étalera jusqu’à septembre 2026. L’approche visera à un renforcement de l’appui technique et financier fourni aux TPMEs.

A cette occasion, M. Khalil Abbes s’est exprimé sur « l’intérêt que porte le gouvernement aux tunisiens à l’étranger, vecteur essentiel du développement économique et social de la Tunisie. » Il a ensuite réitéré « la satisfaction du Ministère des Affaires Sociales quant à la coopération bilatérale avec l’Allemagne concrétisée par la panoplie de projets mis en œuvre par la GIZ a abouti à réaliser les intérêts communs des deux pays. Le programme WIDU en est une bonne illustration. ».

Durant son intervention, S.E. l’Ambassadeur d’Allemagne en Tunisie M. Peter Prügel a également rappelé les activités de la coopération tuniso-allemande au développement en Tunisie, en abordant les opportunités existantes de l’engagement de la diaspora: « ensemble nous œuvrons pour que l’autonomisation des entreprises, la valorisation de la diaspora et le développement économique durable contribuent à l’épanouissement de la Tunisie ».

La phase II du projet WIDU.africa s’inscrit dans le cadre de la continuité du partenariat entre l’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE), sous tutelle du ministère des Affaires sociales, et la coopération allemande en Tunisie mise en œuvre par la GIZ.

Lancé en janvier 2022, le projet WIDU soutient la création d’emplois en réorientant les envois de fonds effectués par les membres de la diaspora tunisienne en Europe vers des projets entrepreneuriaux à fort potentiel. A travers une approche innovante, WIDU souhaite valoriser l’appui financier de la diaspora auprès des TPME en Tunisie afin de contribuer à la croissance économique et sociale du pays.

Jusqu’à présent, le projet WIDU a soutenu 533 TPME en Tunisie et contribué au maintien et à la création de 1’274 emplois, dont 59% de ces nouveaux emplois créés pour les femmes. De plus, WIDU a fourni 1’185 sessions de coaching personnalisées et adaptées aux besoins de ses entrepreneures bénéficiaires, grâce à l’appui de son partenaire technique, l’accélérateur Redstart Tunisie.

Au total, ce sont près de 3.3 Millions de dinars qui ont été mobilisés sous forme d’investissement privé conjoint entre la diaspora et les entrepreneur(e)s, et plus de 1’100’000 EUR en subventions versées par le projet WIDU en faveur des micros et petites entreprises. Un impact fort et durable que le projet WIDU entend bien poursuivre lors de sa phase II.

Par ailleurs, cette soirée a également été marquée par la tenue des WIDU Awards, célébrant et récompensant 18 entrepreneurs émérites ayant bénéficié du projet WIDU depuis 2022, pour l’excellence et l’innovation de leurs projets dans 6 catégories différentes : Tech & Innovation, Agribusiness, Entrepreneuriat féminin, Artisanat, Entrepreneuriat vert -sponsorisé par l’institution de microfinance Microcred- et Women Call.

L’engouement des entrepreneurs récompensés était à l’appel lors de la cérémonie de remise des prix (5’000 DT pour les 1ers prix de chaque catégorie, 3’000 DT et 1’000 DT respectivement pour les 2èmes et 3èmes prix).

M. Mohamed Amine Boufaied, gérant du Domaine El Htouba, une maison d’hôtes et espace de valorisation de l’art de la passementerie à Korba, a exprimé sa joie de remporter le premier prix du projet WIDU, soulignant que ce prix l’encouragerait à aller de l’avant dans le développement de son projet.

Il a ajouté qu’il avait transformé un projet de textile en un projet spécialisé dans les industries traditionnelles et le tourisme, saluant le bon accompagnement et les conseils fournis par les formateurs et les formatrices du projet WIDU.

A terme, le projet WIDU.africa souhaite ainsi capitaliser sur ses acquis et renforcer son offre, notamment à travers de nouvelles opportunités d’accès aux financements en faveur des TPMEs en Tunisie, pour une période de 3 ans. WIDU.africa se positionne ainsi comme programme de référence pour la promotion de l’entrepreneuriat en coopération avec la diaspora. Les entrepreneurs intéressés peuvent postuler pour le projet via la plateforme www.widu.africa.

Tekiano avec communiqué