Festival Mondial de la Jeunesse en Russie : 40 jeunes Tunisiens sont présents à Sotchi

A l’occasion du festival Mondial de la Jeunesse en Russie, 40 jeunes Tunisiens, représentant des organisations et des étudiants résidents en Russie, sont présents à Sotchi, pour représenter le pays lors de cette édition qui se déroule du 01 au 07 mars 2024.

La délégation de la jeunesse tunisienne est composée de représentants de la société civile, de volontaires et d’étudiants âgés de 18 à 35 ans.

Le Festival mondial de la jeunesse 2024 se déroulera en présence du ministre de la jeunesse et du sports, Kamel Déquiche ainsi que et d’un grand nombre de ministres, de dirigeants d’ONG de la jeunesse, de représentants de partis politiques et de jeunes diplomates.

Près de 20 mille jeunes originaires de plus de 180 pays assistent au Festival mondial de la jeunesse qui vise à promouvoir des idées sur un monde multisectoriel, à créer un nouveau système de normes et de conditions internationales multilatérales et à établir une relation de confiance entre les jeunes du monde entier.