La série Reno de OPPO décroche le label ‘Elu Produit de l’Année 2024’ en Tunisie. L’équipe de OPPO Tunisie a annoncé que cette distinction fruit d’un grand travail promotionnel, a été remporté dans la catégorie des smartphones pour sa célèbre série Reno, et ce lors d’une cérémonie solennelle de remise des prix EPA, organisée à Tunis le 28 février 2024.

Ramzi Ferchichi, Brand Manager d’OPPO en Tunisie, a déclaré “Le label ‘‘Elu Produit de l’Année’’ est une récompense prestigieuse qui reflète notre image d’entreprise innovante, proche de ses clients et répondant à leurs besoins en termes de technologie et de fonctionnalités de téléphonie mobile”.

Durant l’année 2023, OPPO a lancé en fanfare ses derniers modèles de smartphones de la série Reno, Reno8 T et Reno8 T 5G, en Tunisie, avec des offres spéciales et des jeux promotionnels sur plusieurs mois. Le smartphone Reno8 T avait occupé le devant de la scène sur le marché en incluant le premier appareil photo portrait 100 MP d’OPPO, avec des capacités améliorées de la caméra, de la batterie et du design tout en garantissant une fluidité totale au fonctionnement.

OPPO a aussi annoncé récemment qu’au deuxième trimestre 2024, la nouvelle série Reno11 sera équipée de capacités avancées d’IA générative, marquent l’engagement d’OPPO à être pionnier en matière d’IA et à améliorer l’accessibilité de cette technologie pour les utilisateurs du monde entier.

La compétition « Elu Produit de l’Année » est arrivée cette année à sa neuvième édition en Tunisie. C’est une compétition qui existe depuis une trentaine d’année dans plus de 40 pays. Elle repose sur l’étude de l’image des produits et de leur notoriété auprès des consommateurs selon plusieurs critères : l’innovation perçue, l’attractivité et l’intention d’achat. Le processus de vote des consommateurs est complété par une évaluation de la satisfaction et de l’expérience utilisateur à travers des tests en situation réelle sur un grand panel de clients.

