Météo en Tunisie : Ciel partiellement nuageux, températures stables

La Météo en Tunisie est marquée par un ciel partiellement nuageux, mercredi 06 mars 2024, sur la plupart des régions à progressivement nuageux, l’après-midi, sur le centre-ouest.

Le vent est de secteur Nord-ouest sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud, relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays. La mer est agitée à moutonneuse dans le nord et moutonneuse à peu agitée sur les autres côtes.

Les températures sont stables avec des maximales comprises généralement entre 17 et 22 °C et aux alentours de 15°C sur les hauteurs ouest.