Ooredoo Night Run By Xiaomi : 3e édition au profit de l’association Diar El Amal Tunis

Ooredoo Night Run By Xiaomi s’organise en une 3e édition en ce mois de ramadan 2024. Après le succès de l’édition 2023, marquée par la participation de plus de 400 coureurs, Ooredoo Tunisie annonce qu’elle revient cette année avec le challenge de faire participer un plus grand nombre de personnes, avec des partenaires de taille et toujours au profit d’une association caritative.

L’événement ramadanesque Ooredoo Night Run By Xiaomi est en train de s’imposer d’année en année, dans une démarche témoignant de l’engagement constant de l’opérateur Ooredoo Tunisie en faveur du soutien au sport et à la culture en Tunisie.

Ambassadeur de Ooredoo Night Run et partenaires de taille

Ooredoo Night Run s’associe en ce ramdan 2024 pour la 3ème fois consécutive avec l’entreprise chinoise d’électroniques Xiaomi Tunisie qui ravira les gagnants de plusieurs prix. Des Smartphones Xiaomi, écouteurs Bluetooth et Smartwachs seront offerts aux plus méritants.

Cette troisième édition sera aussi marquée par la participation de la championne olympique tunisienne Habiba Ghribi et de sa fille en tant qu’ambassadrices de Ooredoo Night Run, reflétant ainsi l’esprit sportif et solidaire qui caractérise cet événement exceptionnel. De plus, la Fédération Tunisienne d’Athlétisme renforce l’importance de cet événement et contribue à son succès continu.

Les bénéfices de Ooredoo Night Run By Xiaomi 2024 au profit de l’association Diar El Amal Tunis

Les bénéfices et les dons collectés lors de l’événement Ooredoo Night Run By Xiaomi 2024 seront reversés au profit de l’association Diar El Amal Tunis, qui s’occupe des enfants abandonnés à la naissance. Ooredoo Tunisie est fière de soutenir cette noble association qui s’efforce de fournir un environnement sûr et bienveillant aux enfants ayant besoin d’amour et de soins particuliers.

La contribution d’Ooredoo à cette initiative caritative reflète son fort engagement à soutenir la société tunisienne et à être aux côtés des personnes ayant besoin de ce soutien. Convaincue de l’importance de construire une société qui prend soin de ses enfants et leur offre la possibilité d’une vie meilleure et plus lumineuse, chaque petit effort peut faire une grande différence dans la vie de ces enfants.

Mansoor Rachid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a déclaré à l’occasion :”Notre responsabilité nationale et nos aspirations augmentent, dans la troisième année de cet événement, où nous nous efforçons de fournir une expérience unique et distinctive à la société tunisienne. Nous croyons que cet événement reflète nos valeurs fondamentales et renforce notre vision de promouvoir la santé et la culture à travers le sport”.

Déroulement de Ooredoo Night Run By Xiaomi 2024 à Tunis

Ooredoo Night Run By Xiaomi est prévu dans la soirée du samedi 30 mars 2024 et aura pour point de départ l’avenue Habib Bourguiba de Tunis. Un village de la course, sera installé à l’occasion avec plusieurs animations, concerts, animations pour enfants, Food court, et prestations artistiques.

Trois challenges de différents niveaux sont proposés dans le cadre de cette course nocturne :

– Kids Run : 2 Km pour les enfant âgé de 6 à 12 ans.

– Family Run : 5Km

– Athlètes Run: 10Km

Pour s’inscrire et s’informer, visitez le site officiel www.ooredoorun.tn

Tekiano