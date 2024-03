L’Acropolium de Carthage rouvre ses portes aux visiteurs

L’Acropolium de Carthage ou la Cathédrale Saint Louis qui se trouve au sommet de la colline de Byrsa, datant de 1894, sera accessible de nouveau aux visiteurs. Fermée depuis 2021, sa réouverture, partielle et temporaire, est prévue officiellement le 8 mars 2024, a annoncé l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC).

La décision de réouverture, autorisée par les services de protection civile a été prise après l’aménagement et la sécurisation des lieux dans le cadre du projet de requalification de l’acropole de Byrsa et de réhabilitation du musée national de Carthage, mené par l’AMVPPC et l’Institut National du Patrimoine (INP) avec le soutien de l’agence Expertise France.

Le monument sera ouvert jusqu’au démarrage des travaux du projet d’aménagement du Musée National de Carthage (réouverture prévue en 2026), financé par l’Union européenne dans le cadre du programme européen Tounes wijhetouna.

L’AMVPPC précise que pour les visites au cours du mois de ramadan 2024, un horaire de 8H30 jusqu’à 11h00 a été aménagé et ce à partir du 15 mars 2024 avec en plus, un accès gratuit.

Tekiano