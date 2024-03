OPPO Air Glass 3 est une nouvelle génération de lunettes qui exploite les avantages de l’IA. Ce prototype de lunettes intelligentes se basant sur la réalité assistée, a été révélé par OPPO lors du Mobile World Congress, MWC 2024 qui s’est récemment déroulé à Barcelone.

OPPO Air Glass 3 peut accéder au modèle AndesGPT d’OPPO via un smartphone, offrant ainsi une nouvelle expérience exceptionnelle de l’usage de l’intelligence artificielle (IA). Les lunettes explorent les possibilités de la technologie IA basée sur la collaboration multi-appareils entre les appareils XR et les smartphones.

Pesant seulement 50 grammes, l’OPPO Air Glass 3 est doté d’un guide d’onde en résine auto-développé avec un indice de réfraction de 1,70, une uniformité de luminosité de l’écran de plus de 50% et une luminosité maximale des yeux de plus de 1 000 nits.

Ensemble, ceux-ci garantissent que l’OPPO Air Glass 3 offre une expérience de port proche de celle d’une paire de lunettes ordinaire, tout en offrant le meilleur écran couleur de son genre. Grâce à l’accès à OPPO AndesGPT fourni par l’application Air Glass sur le smartphone, les utilisateurs n’ont qu’à appuyer légèrement sur la tempe de l’OPPO Air Glass 3 pour activer l’assistant vocal AI et commencer à effectuer une série de tâches.

L’OPPO Air Glass 3 prend également en charge l’interaction tactile, qui peut être utilisée pour contrôler facilement des fonctions telles que la lecture de musique, les appels vocaux, l’affichage d’informations, la navigation dans les images couleur, etc.

Les lunettes sont également dotées d’une technologie de champ sonore inversé, d’une conception acoustique ouverte avec quatre microphones et d’autres innovations qui améliorent l’isolation du bruit pour offrir une qualité audio élevée et une protection renforcée de la vie privée.

Au 31 décembre 2023, OPPO avait déposé plus de 3 160 brevets mondiaux liés à l’IA. S’appuyant sur des années d’expérience technique dans le domaine de l’IA, OPPO a récemment publié le livre blanc sur les smartphones AI, fournissant une analyse complète et des perspectives sur les tendances futures et les applications clés de l’IA.

OPPO AI Center, le nouveau centre conçu pour mieux concentrer les ressources de l’entreprise sur la R&D en IA et conduire une exploration de pointe a été lancé le 20 février 2024. Il est centrée sur l’utilisateur de la technologie et des applications visant à apporter les avantages de l’IA à tous.

