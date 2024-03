Rafi9ni by TT , un aide à la révision précieux pour les écoliers 

Rafi9ni by TT est un aide à la révision pour les écoliers qui aide les parents à les soutenir en période d’examens. Rafi9ni de Tunisie Telecom se présente sous la forme d’une plateforme déclinée en applications mobiles Android et IOS et un portail https://Rafi9ni.com/, proposant à ses utilisateurs chaque semaine des documents pédagogiques avec réforme, résumés, histoires, jeux, conseils avant et pendant les examens…

Cette application, première du genre en Tunisie, fournit tout le nécessaire en termes d’exigences pédagogiques, de la première année primaire à la 6ème année. Les documents pédagogiques de “Rafi9ni” (résumés, exercices, corrections, recherches, etc.) incluent toutes les matières.

En utilisant l’application Rafi9ni, le parent est informé des leçons que son fils ou sa fille suit à l’école, car elle fournit des documents en fonction de la progression des cours dans la classe, conformément au programme officiel approuvé par le ministère de l’Éducation.

Il est possible d’activer Rafi9ni+ qui comprend des exercices interactifs, en activant le code ussd *777*2# .

Le service Rafi9ni by TT est ouvert à toute personne physique. Les mineurs peuvent accéder au service Rafi9ni by TT sous la responsabilité de leurs représentants légaux et doivent obtenir leur autorisation pour y effectuer des commandes.

