Régime d’auto-entrepreneur en Tunisie : Le plan opérationnel de mise en œuvre de ce régime adopté

Le plan opérationnel de mise en œuvre du régime d’auto-entrepreneur en Tunisie , a été adopté lors d’une réunion de travail ministérielle qui s’est déroulée mercredi 06 mars 2024 au palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani et en présence de la ministre des finances, de la ministre de l’économie et de la planification, du ministre des technologies de la communication, et du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi.

Lors de l’adoption de ce plan, toutes les recommandations issues de la réunion ministérielle du 04 juillet 2023 ont été prises en compte, lit-on dans un communiqué publié, jeudi, sur la page officielle de la présidence du gouvernement.

Le régime d’auto entrepreneur vise à appuyer les efforts du gouvernement dans la consécration du rôle social de l’État et à intégrer le secteur informel dans le cycle économique.

Selon le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-33 du 10 juin 2020, on entend par auto-entrepreneur toute personne physique, de nationalité tunisienne exerçant individuellement une activité dans le secteur de l’industrie, de l’agriculture, du commerce, des services, de l’artisanat ou des métiers, à condition que son chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 75 mille dinars.