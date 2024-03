Festival de la Chanson Tunisienne 2024 : une édition pour la Palestine avec des chansons hommage à la résistance

Le Festival de la Chanson Tunisienne revient pour une 22ème édition qui s’organise du 14 au 16 mars 2024. Cette édition ramadanesque du Festival De La Chanson Tunisienne revêt un caractère spécial puisqu’elle est dédiée à la Palestine et arbore le slogan “لأجلك يا فلسطين”… (Pour toi, Palestine…).

Le côté festif est annulé de ce festival s’inscrivant ainsi dans la logique de la politique culturelle de la Tunisie et de l’indéfectible élan de solidarité, officiel et populaire, avec le peuple palestinien vivant sous les bombes et faisant face à un génocide sans précédent depuis plus de quatre mois.

Face aux images atroces auxquelles le citoyen tunisien n’a pu demeurer sans voix chaque jour, le festival de la chanson tunisienne ne pouvait être insensible d’où le choix de se tenir dans une édition réfléchir pour être engagée à travers des mélodies, des paroles, et toute forme d’expression d’art et de création, car comme l’exprime bien l’acteur palestinien Saleh Bakri « Toute résistance meurt si elle n’est pas aussi culturelle », expliquent les organisateurs.

Les choix artistiques et les chansons qui seront interprétées par les candidats aux Micro d’or vient porter haut la voix de la résistance, et éveiller les consciences face aux gémissements de chaque enfant palestinien sans défense et de chaque mère palestinienne endeuillée par une guerre sanglante.

Cette édition sera ainsi marquée par des performances artistiques engagées réalisées par des ensembles musicaux tunisiennes, d’artistes tunisiens qui revisitent des œuvres sur la Palestine et autour de la résistance mais aussi d’autres artistes en provenance d’autres contrées.

Le Festival De La Chanson Tunisienne 2024 se présentera aussi comme une édition non compétitive et donc sans prix afin que les efforts de tous, créateurs, critiques, journalistes et public soient orientés pour se mettre à l’heure palestinienne et valoriser plutôt l’engagement artistique permanent envers la cause humaine avant tout.

Cela dit, les neuf œuvres sélectionnées bénéficieront d’une subvention qui sera accordée à égalité à toutes les parties impliquées dans l’œuvre : parolier, compositeur, interprète et arrangeur.

Liste des chansons engagées qui seront présentées dans le cadre du Festival De La Chanson Tunisienne et leurs interprètes :

Le spectacle d’ouverture et de clôture au théâtre de l’opéra de Tunis sera assuré par l’artiste libanaise Oumeima El Khalil, invitée d’honneur de cette édition. L’ouverture se fera en compagnie des artistes Sofiene Zeidi, Marouane Ali, Asma Ben Ahmed, Rana Zarrouk, Ahmed Rebai, Maherzia Touil et Seifeddine Tebbini. Les spectacles du festival de la chanson Tunisienne seront transmis en direct sur la télévision tunisienne.

La clôture verra la participation des artistes tunisiens: Raouf Maher, Ridha Chmak, Mohamed Bhar, Jamel Guella, Salah Hmidet ainsi que deux ensembles réputés pour leur répertoire dans la chanson engagée: “Ouled el Manajem” et “El Bahth el-Mousiki”.

Le Festival De La Chanson Tunisienne 2024 rendra deux hommages posthumes à deux héros tunisiens qui ont marqué la résistance et la lutte pour l’indépendance: Ali Jarjar, exécuté à Bab Saâdoun, à Tunis, à la suite des événements du Jellaz le 26 octobre 1912 et Mohamed Daghbaji, exécuté il y’a cent ans, le 1er mars 1924, sur la place de Souk «El Belda», dans son village natal d’El-Hamma.

