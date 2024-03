Google Doodle spécial 8 mars : Quelle est l’origine de la journée internationale de la Femme?

Google célèbre la journée internationale de la Femme qui correspond au 08 mars de chaque année et orne sa page d’accueil d’un Google Doodle spécial à l’occasion. Quelle est l’origine de cette date symbolique?

La journée internationale des droits des femmes par l’ONU a été instaurée le 8 mars, date qui commémore deux manifestations historiques du Jour international des femmes, l’une à Saint-Pétersbourg et l’autre à New York. Elle a été officialisée en 1977 par les Nations Unies.

Bien que se déroulant à des années et des endroits différents, ces rassemblements partageaient des objectifs communs visant à atteindre l’égalité des sexes, notamment l’accès à un emploi équitable et sûr, le droit de vote et le droit d’occuper des fonctions publiques.

Plusieurs manifestations féministes s’organisent en ce jour, dont des marches qui ambitionnent de mettre en avant des questions telles que les écarts salariaux entre les sexes et les races, les droits en matière de procréation et la prévention de la violence contre les femmes.

Le 8 mars est aussi une occasion de célébrer les femmes qui ont transformé la société, lutté pour l’égalité et donné l’exemple positif pour tous.

