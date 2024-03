Journée internationale des droits de la femme : Kaspersky appelle à la vigilance face aux cybermenaces ciblant les femmes

Kaspersky lance un appel à la vigilance renforcée face aux cybermenaces qui ciblent spécifiquement les femmes et ce dans le cadre de son engagement continu envers la sécurité en ligne. A l’heure actuelle, il devient de plus en plus crucial de reconnaître et de contrer les risques accrus auxquels les femmes peuvent être confrontées sur internet.

Les chercheurs de Kaspersky ont récemment identifié une vague de cybermenaces ciblant les femmes, avec des sites web et des pages de phishing infestés de malwares, incluant des boutiques en ligne, des forums communautaires et d’autres ressources initialement légitimes. Ces attaques mettent en évidence des techniques malveillantes telles que les skimmers web, qui volent les données de paiement des utilisateurs, et le Balada injector, redirigeant les victimes vers de fausses pages de captcha.

Victoria Vlasova, responsable de l’équipe d’analystes de malwares chez Kaspersky, souligne : « La sécurité numérique est une priorité qui doit être partagée par tous, indépendamment du genre. Néanmoins, les femmes font souvent face à des menaces spécifiques en ligne, ce qui nécessite une vigilance accrue. Partager des informations personnelles ou installer des logiciels nécessite une grande prudence. Notre objectif, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, est de rappeler l’importance de protéger notre espace numérique et de nous soutenir mutuellement par l’adoption de pratiques de cybersécurité éprouvées. »

De plus, le malware SocGholish a été détecté sur des sites communautaires féminins, incitant les utilisateurs à télécharger des scripts malveillants. Les pages de phishing imitant des ouvrages sur l’allaitement ou la grossesse, exigeant des informations personnelles et bancaires pour une lecture qui n’est jamais accordée, sont une autre forme d’exploitation identifiée.

En prévision de cette journée importante, le projet spécial « Lettres au Passé » de Kaspersky met à l’honneur les femmes qui ont brisé les barrières dans le secteur de la technologie. À travers ce projet, les employées Kaspersky partagent des messages personnels destinés à inspirer et encourager les filles et les femmes à ne pas se laisser intimider par le monde de l’IT. Leurs témoignages, disponibles sur le site Women in Tech, prouvent qu’avec du soutien et de la détermination, les obstacles peuvent être surmontés.

Pour se prémunir contre les cybermenaces, les experts de Kaspersky recommandent de limiter le partage d’informations personnelles en ligne, de privilégier les sources officielles et de sécuriser ses appareils avec des solutions fiables telles que Kaspersky Premium. Ces mesures simples mais efficaces peuvent grandement contribuer à renforcer la sécurité numérique.

Face à l’évolution constante des menaces en ligne, il est plus important que jamais de rester informé et protégé. Kaspersky est engagé à fournir les outils et les connaissances nécessaires pour assurer une expérience en ligne sûre et sécurisée pour tous.