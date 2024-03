Météo en Tunisie : temps nuageux, températures en légère hausse

La météo en Tunisie sera marquée par un ciel partiellement nuageux à très nuageux, vendredi 8 mars 2024, sur les régions ouest au nord avec des averses isolées et temporairement orageuses. Ces pluies s’étendront ensuite au reste des régions du nord.

Le vent soufflera du nord-ouest au nord et du sud-ouest au centre et au sud, relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays.

La mer sera agitée à progressivement moutonneuse au nord et localement très agitée aux côtes est.

Les températures maximales se situent entre 22 et 28 degrés et atteindront 19 degrés sur les hauteurs ouest du nord et au centre.