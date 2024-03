Saveurs de l’Année 2024 : Les consommateurs tunisiens ont préféré les marques suivantes

La 11ème Édition des Saveurs de l’Année 2024 a dévoilé la liste des lauréats de l’industrie agroalimentaire en Tunisie, approuvés par les palais exigeants des consommateurs tunisiens, marquant une décennie d’excellence gustative.

Le label des Saveurs de l’Année incarne sans équivoque la garantie incontestable de la qualité gustative pour le consommateur tunisien, forgée au cours de plus de 11 années d’engagement envers l’excellence.

Le symbole “Approuvé Saveurs de l’Année” s’est solidement établi au fil des ans, répondant aux exigences croissantes des consommateurs tunisiens dans le choix de leurs produits.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 70% des consommateurs trouvent réconfort dans la présence du logo des Saveurs de l’Année sur les produits lauréats, et plus de 90% expriment une satisfaction totale quant au goût exceptionnel des produits arborant cette distinction enviée.

L’attribution du label “Approuvé Saveur de l’Année” résulte d’une évaluation minutieuse effectuée exclusivement par des consommateurs lors de dégustations à l’aveugle, sans logo ni référence de marque. Le critère essentiel de l’opération “Approuvé Saveur de l’Année”, à savoir le goût (plébiscité à 95,9% par les consommateurs), est au cœur de ces examens.

Les dégustations suivent une méthodologie fiable et impartiale, supervisée par des laboratoires d’analyse sensorielle indépendants. Ces évaluations sensorielles se déroulent dans des conditions objectives, constantes et contrôlées, incluant des paramètres tels que la température, l’éclairage et l’hygrométrie.

Notre mission : respecter le cœur du système, écouter et honorer la voix des consommateurs, la base de notre reconnaissance”. déclare Moez KHADDOUMA, l’organisateur de cette opération de renom.

Liste des lauréats de la 11ème Édition des Saveurs de l’Année

Société BK-FOOD : Thon La Goulette,Thon Entier à l’huile d’Olive / Thon La Goulette, Thon Entier à l’huile végétale / Thon La Goulette, Thon Entier Sans Sel ajouté à l’huile d’Olive.

Société CORICO : Œuf OVOLINA Jaune-Jaune / Œuf OVOLINA Jaune-Orange /Œuf OVOLINA Omega 3.

Société Méditerranéenne de Transformation du Lait : Mozzarella Majesté/ Tarti’Doux Majest/ Whey Pro Saveur Café Majesté/ Whey Pro Saveur Vanille Majesté/ Whey Pro Saveur Framboise Majesté.

Société Confiserie Triki – Le Moulin : Le Moulin Halva Nature/ Le Moulin Halva aux Pistaches/ Le Moulin Halva aux Amandes / Le Moulin Halva au Chocolat /Le Moulin Halva Light/ Le Moulin Halva Spéciale/ Tahina Le Moulin.

Société UNPA & Habib Mellouli Et Compagnie : Couscous Fin l’Épi d’Or / Couscous Moyen l’Épi d’Or / Couscous Complet l’Épi d’Or

Société Cousscousserie du Sud CDS : Couscous Express Diari 1/ Mesfouf Express Diari.

Société Warda : Hlalem Warda/ Nouasser Warda.