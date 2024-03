Jeûner pendant Ramadan : attention à la somnolence et la fatigue, conseils d’un médecin

Si jeûner pendant Ramadan aide à détoxiquer le corps et l’esprit, il peut aussi engendrer un état de fatigue et une somnolence à cause de la baisse du taux de glycémie explique le médecin gériatre Afef Hamami.

Afaf Hammami a ajouté, dans une déclaration à l’agence TAP, que la déshydratation du corps est également l’une des causes les plus importantes de somnolence, pouvant également entraîner une sensation de fatigue, et provoquer des perturbations du sommeil (durée et qualité) et des hormones et engendrer ainsi une certaine irritabilité à cause des déséquilibres alimentaires causés par le jeune.

Elle a souligné la nécessité de boire des quantités importantes de liquides tout au long de la période de l’iftar et du shour (début du jeune), de ne pas annuler le repas du shour et de manger des aliments riches en glucides complexes tels que les pâtes et le pain, en plus de prendre un repas équilibré et d’organiser les heures de sommeil.

Tekiano avec TAP

Lire aussi:

Calendrier Ramadan 2024 : Horaires de l’Imsak et l’Iftar à Tunis , Sousse , Sfax et Gabès