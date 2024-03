Lauréats des Oscars 2024 : Le film Oppenheimer de Christopher Nolan domine

Les Lauréats des Oscars 2024 ont été révélés lors de la soirée de la 96ème édition de cette cérémonie qui s’est déroulée dans la nuit du 10 au 11 mars à Los Angeles. Et c’est le film Oppenheimer de Christopher Nolan qui sort du lot en remportant les récompenses les plus prestigieuses.

Le long-métrage de Christopher Nolan qui narre l’histoire du créateur de la bombe atomique le physicien américain Robert Oppenheimer, a explosé le box-office mondial et était nominé dans 13 catégories aux Oscars.

Le film Oppenheimer remporte 7 statuettes en tout dont celle du meilleur film et de la meilleure réalisation attribuée à Christopher Nolan, celle du meilleur acteur pour Cillian Murphy et meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr. en plus de l’Oscar de la meilleure musique originale, meilleur montage et meilleure photo.

#Oppenheimer a raflé 7 Oscars lors de cette 96ème Cérémonie. À retrouver le 22 mars sur CANAL+. pic.twitter.com/9dj1DNoaR7 — CANAL+ (@canalplus) March 11, 2024

Un autre long-métrage sort du lot, il s’agit du film de science-fiction Pauvres créatures de Yorgos Lanthimos qui a remporté quatre Oscars. Le film Pauvres créatures (Poor Things) relate l’histoire d’une femme enceinte est repêchée après son suicide par un scientifique, son objectif est de la ressusciter et en faire une sorte de Frankenstein..

Emma Stone la tête d’affiche du film, remporte l’Oscar de la meilleure actrice. Pauvres créatures repart aussi avec les Oscars des meilleurs maquillages et coiffures, meilleurs décors et meilleurs costumes.

Palmarès des Oscars 2024 :

Meilleur film : Oppenheimer de Christopher Nolan

Meilleur réalisateur : Christopher Nolan pour Oppenheimer

Meilleur acteur : Cillian Murphy pour Oppenheimer

Meilleure actrice : Emma Stone pour Pauvres Créatures

Meilleur acteur dans un second rôle : Robert Downey Jr. pour Oppenheimer

Meilleure actrice dans un second rôle : Da’Vine Joy Randolph pour Winter Break

Meilleur scénario original : Anatomie d’une chute de Justine Triet et Arthur Harari

Meilleur scénario adapté : American Fiction de Cord Jefferson, adapté du roman Effacement (Erasure) de Percival Everett

Meilleurs décors et direction artistique : James Price, Shona Heath et Zsuzsa Mihalek pour Pauvres Créatures

Meilleurs costumes : Holly Waddington pour Pauvres Créatures

Meilleurs maquillages et coiffures : Nadia Stacey, Mark Coulier et Josh Weston pour Pauvres Créatures

Meilleure photographie : Hoyte van Hoytema pour Oppenheimer

Meilleur montage : Jennifer Lame pour Oppenheimer

Meilleur son : Johnnie Burn et Tarn Willers pour la Zone d’intérêt (The Zone of Interest) de Jonathan Glazer

Meilleurs effets visuels : Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi et Tatsuji Nojima pour Godzilla Minus One

Meilleure chanson originale : What Was I Made For ? de Billie Eilish et Finneas O’Connell pour le film Barbie

Meilleure musique de film : Ludwig Göransson pour Oppenheimer

Meilleur film international : la Zone d’intérêt (The Zone of Interest) de Jonathan Glazer (Royaume-Uni)

Meilleur film d’animation : le Garçon et le Héron (The Boy and the Heron) d’Hayao Miyazaki

Meilleur film documentaire : 20 Days in Mariupol de Mstyslav Tchernov

Meilleur court métrage (prises de vues réelles) : la Merveilleuse Histoire de Henry Sugar («The Wonderful Story of Henry Sugar») de Wes Anderson

Meilleur court métrage (documentaire) : The Last Repair Shop de Ben Proudfoot et Kris Bowers

Meilleur court métrage (animation) : War Is Over ! Inspired by the Music of John and Yoko de Dave Mullins et Brad Booker

