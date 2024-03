Le réseau social X sur les TV , une application qui sera lancée bientôt annonce Elon Musk

Le réseau social X sur les TV sera lancé bientôt annonce Elon Musk, propriétaire de X, anciennement Twitter. Cela se traduira par une une application accessible sur les télévisions connectées qui aura pour objectif de permettre aux téléspectateurs de regarder les longues vidéos postées sur X directement sur leur Télé.

Vous pourrez bientôt regarder vos vidéos longues préférées X directement sur vos Smart TVs, poste Elon Musk sur son profil personnel, en relatant une photo de l’un de ses graphic designers:

A travers le lancement de l’application remplaçante de Twitter sur la télévision, le milliardaire sud-africain Elon Musk désire gratter des parts de marché à Google ou le géant Alphabet en présentant une alternative à YouTube TV. Il désire se positionner sur le marché des longues vidéos sur le web en attirant notamment les influenceurs et créateurs de contenu.

En début d’année, on a pu lire sur le blog de X qu’un nombre croissant d’utilisateurs regardent activement et publient des vidéos sur X, alimentant l’expansion rapide de la plateforme. X est désormais une plateforme axée sur la vidéo, avec la vidéo faisant partie de plus de 8 sessions utilisateur sur 10.

Les annonceurs et créateurs de contenu pourraient aussi rentabiliser leurs publications et gagner de l’argent grâce à leurs vidéos diffusées sur X, a affirmé Elon Musk comme c’est déjà le cas sur les plateformes YouTube et TikTok.

Selon le magazine américain Fortune, le réseau social X sur les TVs serait disponible dans un premier temps cette semaine, sur les TV d’Amazon et de Samsung.

I.D.