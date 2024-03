La Faculté de Médecine de Tunis obtient la certification conforme à la norme ISO 21001 version 2018 et s’affiche ainsi comme la première Faculté de Médecine en Tunisie à réaliser cette réussite, publie la faculté sur son site officiel.

Après une évaluation approfondie menée à la fois en interne et en externe, la Faculté de Médecine de Tunis (FMT) a satisfait aux exigences rigoureuses définies par l’ISO 21001 version 2018 pour les systèmes de management des organismes d’éducation et de formation (SMOE).

Cette reconnaissance marque un jalon significatif dans l’engagement continu de la FMT envers l’excellence académique et la qualité de l’enseignement médical. De plus, elle renforce la position de la FMT en tant qu’institution de premier plan dans le domaine de l’éducation médicale en Tunisie et au-delà.

Cette certification vient s’ajouter à l’accréditation précédemment obtenue de la Conférence Internationale des Doyens des Facultés de Médecine d’Expression Française (CODA/CIDMEF) en octobre 2020, témoignant ainsi de l’engagement et de la collaboration exceptionnels de tous les membres de l’équipe de cet établissement prestigieux.