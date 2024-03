Les musées Tunisiens abritent la nuit des musées et des manifestations culturelles spécial Ramadan 2024. L’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (Amvppc) en coordination avec l’Institut national du patrimoine (INP) et le ministère des Affaires Culturelles indiquent qu’à l’occasion du mois de Ramadan, les manifestations “La nuit des musées tunisiens” et “Veillées patrimoniales” auront lieu dans divers espaces culturels et musées à travers la république.

La nuit des musée tunisiens se déroulent pour sa quatrième édition samedi 30 mars 2024. Seize musées Tunisiens accueilleront les visiteurs gratuitement à l’occasion et proposeront aussi plusieurs ateliers et animations.

Les musées ouverts le 30 mars se trouvent dans différentes villes de Tunisie à savoir le Bardo, Nabeul, Kerkouane, Sousse, Nefidha, Monastir, Mahida, Eljem, Moknine, Sfax, Kairouan, Rakada, Sbeitla et Douz, précise l’Amvppc. Le Centre de présentation de l’histoire et des monuments de la ville de Tunis et le centre de présentation du patrimoine culturel de Testour (Beja) seront également ouverts.

Les Veillées patrimoniales s’organisent quant à eux dans leur deuxième édition aura lieux dans sept espaces et musées. Programme détaillé des manifestations cutlurelles :

Lundi 18 mars : Centre de présentations de l’histoire et des monuments de la ville de Tunis : Deux Conférences sur “les Beys husseinites” et “les spécificités de Torbet El Bey”

Mercredi 20 mars : Musée archéologique de Sbeitla: Conférence sur “la culture de Transhumance et le patrimoine oral”

Vendredi 22 mars : Musée archéologiques de Mahdia :Conférence sur l’histoire des Fatimides

Dimanche 24 mars : Musée archéologiques d’Utique: Veillée ramadanesque au profit des personnes âgées autour du mois de jeûne

Mardi 26 mars : Musée du Sahara de Douz: Conférence sur “les Dromadaires, Vaisseaux du desert”

Jeudi 28 mars : Musée ethnographique de Moknine: Conférence sur le patrimoine culinaire dans la région

Vendredi 29 mars : Musée archéologique de Kesra: Veillée poétique