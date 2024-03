Maghreb Influencers Awards est la 1ère Conférence Maghrébine des influenceurs et créateurs de contenu en qui sera organisée en Tunisie les 10 et 11 mai 2024. Le Comité de direction de l’Académie internationale des créateurs de contenu (IIA), et ses représentants en Tunisie, au Maghreb et au Moyen-Orient informent que cette conférence sera accompagnée d’une joyeuse Cérémonie de remise des prix. Un Concours Maghrébin est lancé actuellement avec un prix prestigieux de 100 000 dinars tunisiens pour le gagnant de la région du Maghreb.

La Tunisie accueillera cette première Conférence Maghrébine des influenceurs et créateurs de contenu, sous le slogan « Création de contenu et influence à l’ère de l’intelligence artificielle ».

D’autres manifestations ont été aussi dévoilées, pour l’année 2024, telles que l’organisation du Concours des Influenceurs Arabes au Royaume d’Arabie Saoudite, les 25 et 26 septembre 2024, avec un grand prix pour le gagnant d’une valeur de 500 000 riyals saoudiens et l’organisation du Concours des Influenceurs de l’Univers aux Emirats Arabes Unis, les 22 et 23 novembre 2024, avec un grand prix pour le gagnant d’une valeur de 1 000 000 dirhams.

Exploration des Nouvelles Frontières de l’IA pour les Influenceurs et Créateurs de Contenu

Cette conférence pionnière rassemblera des experts, des acteurs et des innovateurs du Maghreb pour explorer les défis et les opportunités liés aux nouvelles technologies, aux algorithmes d’intelligence artificielle, et à leur impact sur les médias, la communication, la recherche et le marketing.

Au sein de ce rassemblement influent, des séances plénières et des ateliers approfondis discuteront des dernières tendances mondiales et de l’utilisation éthique et efficace de l’intelligence artificielle.

Des stands d’exposition mettront en lumière des technologies novatrices de l’écosystème de l’IA, favorisant ainsi les échanges et les opportunités entre les professionnels du secteur et les entreprises émergentes. Cette conférence ambitionne également de créer un réseau de relations et une plateforme de communication, de formation et d’échanges entre toutes les parties prenantes.

Un premier Concours Maghrébin

Une large campagne médiatique et multi-supports est actuellement lancée dans les pays du Maghreb, relative au lancement du premier Concours Maghrébin destiné aux influenceurs, professionnels des médias et créateurs de contenu. Des partenariats et des conventions de coopération ont été établis avec des chaînes de télévision, des radios et des médias les plus importants de la région en vue d’une mobilisation conjointe et sensibilisation, alors qu’un groupe d’ONGs, d’entreprises et de marques innovantes soutiendront le concours, ses prix et ses actions de renforcement des capacités.

Les Maghreb Influencers Awards comprendront des activités variées telles que: des ateliers et des panels animés par des experts de l’industrie pour échanger des connaissances et des idées, avec une prestigieuse cérémonie de remise des prix qui récompensera les meilleurs influenceurs dans différentes catégories.

Parmi les critères de choix pour la sélection des candidat.e.s maghrébin.e.s, figurent :

– L’excellence et la reconnaissance: le concours cherche à récompenser l’excellence dans différentes catégories d’influence, mettant ainsi en valeur les réalisations exceptionnelles des influenceurs du Maghreb.

– Connectivité et réseautage: Les Maghreb Influencers Awards offrent une occasion unique pour les influenceurs, les marques et les professionnels du numérique pour un réseautage durable, échange des expériences et partage des idées.

– Impact et Influence positive: L’influence numérique peut être une force motrice pour le changement positif. En mettant en avant les influenceurs qui s’engagent dans des initiatives sociales et communautaires, le Concours vise à encourager une influence responsable et à inspirer une contribution positive à la société.

Le premier concours Maghreb Influencers Awards décernera un prix prestigieux de 100 000 dinars tunisiens au premier lauréat de la région du Maghreb, ainsi que des prix complémentaires et des récompenses spéciales dans les catégories suivantes :

– Best Influencer Fashion.

– Best Influencer Travel.

– Best Influencer Beauty.

– Best Influencer Food & Cooking.

– Best Influencer Humorist.

– Best Influencer Education.

– Best Influencer Sport & Fitness.

– Best Influencer Community Engagement.

– Best Influencer Lifestyle.

– Best Influencer Gaming.

– Best Influencer Podcast & Vlog.

– Best Influencer New Generation.

– Best Influencer High-Tech.

– Best Brand Influencer.

Tekiano avec communiqué