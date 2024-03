Médina des Lumières : 3e édition spécial Ramadan 2024 qui illuminera la Médina de Tunis

Médina des Lumières est un nouvelle événement spécial Ramadan 2024 qui vise à célébrer le mois saint et illuminer la Médina de Tunis. Il s’agit de la troisième édition de ce rendez-vous qui investira le cœur de Tunis avec des jeux de lumière et plusieurs spectacles, ateliers, dégustations culinaires et expositions.

Médina des lumières (en arabe ضوي المدينة) a pour objectif de mettre en valeur et de promouvoir la Médina de Tunis en tant que destination touristique, de valoriser ses lieux et traditions et de faire découvrir des richesses culturelles peu ou non connues du grand public pendant Ramadan et au-delà de ce mois saint, explique GIZ Tunisie, un des partenaires de cet événement.

Il ambitionne aussi de renforcer l’économie locale à travers l’augmentation du nombre de visiteurs et de consommateurs des produits et services offerts dans la Médina.

L’évènement Médina des Lumières s’insère dans le cadre du projet promotion du tourisme durable mis en œuvre par la GIZ et financé conjointement avec BMZ. Il est mis en œuvre par l’ONTT en partenariat avec la Municipalité de Tunis et le programme Tounes Wijhetouna financé par l’Union européenne. Une vidéo est partagée pour annoncer l’évènement:

Les manifestations artistiques sont accessibles et visibles gratuitement chaque jeudi et vendredi du ramadan 2024. Les dates à retenir sont :

-Jeudi 21 et Vendredi 22 mars

– Jeudi 28 et vendredi 29 mars

– Jeudi 4 et vendredi 5 avril

Pour plus d’informations, consultez la page Facebook de Tounes Wijhetouna.

