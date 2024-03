Météo en Tunisie : Pluies éparses et temporairement orageuses

La Météo en Tunisie est marquée par des nuages passagers sur la plupart des régions, mardi 12 février 2024. Les nuages seront parfois denses sur l’extrême nord avec des pluies éparses et temporairement orageuses.

Le vent est de secteur nord-ouest sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud, relativement fort à fort prés des côtes et sur les hauteurs et modéré sur le reste des régions.

Mer houleuse à très agitée dans le nord et agitée à localement très agitée sur le reste des côtes. Les températures maximales sont comprises entre 14 et 19 °C dans le nord et les hauteurs et entre 20 et 24 °C ailleurs.