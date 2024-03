Salon de l’agriculture biologique en Tunisie Bio EXPO : 14e édition du 25 au 27 avril 2024 à l’UTICA

La quatorzième édition du salon de l’agriculture biologique et de l’industrie agroalimentaire “Bio EXPO”, aura lieu du 25 au 27 avril 2024 au siège de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA).

Organisé à l’initiative de l’IFE Tunisia, une agence spécialisée dans l’organisation des foires et des salons, en partenariat avec la direction générale de l’agriculture biologique relevant du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, cet événement réunira des producteurs d’aliments biologiques tunisiens et étrangers.

Lors de cette édition, un pavillon sera dédié aux exposants qui ont obtenu la certification de production biologique, selon un communiqué publié par l’IFE.

Le programme de l’événement prévoit l’organisation de conférences scientifiques et de sessions éducatives destinées aux enfants, afin de les sensibiliser aux avantages de l’alimentation biologique et à son rôle essentiel dans la préservation de la santé.

A l’occasion du salon, et en partenariat avec l’association tunisienne “Olive Oil Women’s Network”, se tiendra la troisième édition du Concours d’huile d’olive « Dido internationale » .

Plus de 7500 producteurs sont actifs dans le secteur de l’agriculture biologique en Tunisie, sur plus de 300.000 Ha de superficies certifiées bio, selon les chiffres du ministère de l’Agriculture.