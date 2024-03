Arrêt du tabac : Et si Ramadan était le mois propice pour rompre avec la cigarette ?

Le mois de ramadan, mois de jeûne et de spiritualité est aussi le mois des bonnes résolutions pour un bon nombre d’entre nous qui y verront une occasion pour se défaire de certaines addictions dont la cigarette.

En comprenant les méfaits du tabagisme, nous réalisons que la période de jeûne peut être assimilée à une véritable forme de sevrage ; dont la durée est plus ou moins longue (plus que 13 heures de jeûne cette année en Tunisie); et permettra d’amorcer un changement positif dans nos vies.

Fumer provoque chez les fumeurs une double dépendance, comportementale se résumant à un ensemble d’automatismes et de rituels, que physiologique s’expliquant par une addiction à la nicotine continue dans la fumée de cigarette émanant de la combustion du tabac et renfermant en plus d’autres substances nocives responsables de diverses pathologies. En effet, bien qu’elle crée la dépendance, la nicotine n’est pas la responsable principale des maladies liées au tabagisme.

Rompre avec la cigarette pendant le ramadan peut être par conséquent particulièrement significatif, car cela contribue à améliorer la santé physique et mentale. Le changement de routine permet de désactiver les déclencheurs habituels pour fumer tels que le café, le thé, les retrouvailles entre amis ou collègues, etc. et de casser le cycle de la cigarette.

Il est important de noter que le processus d’arrêt de la cigarette peut être difficile, et chacun a sa propre expérience. Si quelqu’un souhaite arrêter de fumer pendant le Ramadan, il est vivement recommandé de chercher des sources de soutien qu’ils soient de types médical, psychologique ou encore comportemental. Pour ceux qui éprouvent des difficultés à renoncer à la cigarette, ou qui ne sont pas prêts à le faire, des produits alternatifs développés sur des bases scientifiques offrent une meilleure option que de continuer à fumer.

Le mois de Ramadan symbolise le renouveau et les changements positifs, c’est le moment propice pour dire adieu à la cigarette, à nous libérer des habitudes néfastes et à embrasser un mode de vie plus équilibré et plus sain. En faisant ce choix, nous investissons dans notre bien-être, et nous honorons les principes de ce mois béni.

Safouane Ben Mustapha