La Météo en Tunisie est marquée par un ciel peu nuageux sur tout le territoire mercredi 13 mars 2024. Le vent souffle de secteur ouest sur le nord et le centre et de secteur sud sur le sud, faible à modéré de 10 à 20 km/h à relativement fort en fin de journée sur le golfe de Gabès.

La Mer est moutonneuse à agitée dans le golfe de Gabès. Les températures maximales comprises entre 15 et 21 °C dans le nord et les hauteurs et entre 21 et 25 °C ailleurs.