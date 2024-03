Festival de la Médina 2024 : Programme de la 40ème édition du 17 mars au 6 avril

Le Festival de la Médina 2024 est prévu du dimanche 17 mars au samedi 06 avril 2024. Le festival ramadanesque qui célèbre son 40ème anniversaire, prévoit cette année une sélection de 29 spectacles musicaux et théâtrales.

A l’affiche de la 40ème édition du Festival de la Médina 2024, des chanteurs d’exception à l’instar de Dorsaf Hamdani, Alia Sellami, Aida Niati, Leila Hjaiej, Shady Garfi, Sofien Zaidi, la Libanaise Omaima Al Khalil et le Syrien Abdallah Marish.

Le festival de la Médina de Tunis est un rendez-vous annuel créé en 1984. Cette édition anniversaire exceptionnelle sera organisée en solidarité avec le peuple palestinien. Les recettes de trois spectacles seront reversées au profit de la Bande de Gaza.

En remplacement de la chanteuse palestinienne Dalal Abu Emneh qui n’a pas pu quitter les territoires palestiniens, la Libanaise Omaima Al Khalil se produira, au théâtre de l’opéra, dans un spectacle prévu le 20 mars, coïncidant avec la fête de l’indépendance.

Cinq pièces de théâtre sont au menu dont « Hab Errih » de feu Abdelaziz Ben Tara, en partenariat avec le Théâtre national tunisien, « Akher marra » d’après un texte et une mise en scène de Wafa Tabboubi, «Asch » de la compagnie Tafukt, « Malla Jaou » de Kaouther Bardi et Jalel Saadi et « kessat Sama » avec Mona Noureddine et la troupe du théâtre national.

L’inauguration sera assurée par l’artiste Dorsaf Hamdani au Théâtre municipal de Tunis et la clôture se fera avec un spectacle Syrien de Abdallah Marish à Dar Lasrem et un spectacle coréen au Théâtre municipal de Tunis.

Programme du Festival de la Médina 2024 du 17 mars au 6 avril :

– Dimanche 17 mars : Théâtre municipal de Tunis : spectacle Dorsaf Hamdani

– Mardi 19 mars: Dar Lasrem : spectacle « Naffas » de Alia Sellami

– Mercredi 20 mars: Théâtre de l’Opéra, à la Cité de la Culture : spectacle de la Libanaise Omaima Al Khalil

Théâtre Halfaouine : pièce « Hab Errih » de l’artiste disparu Abdelaziz Ben Tara, en partenariat avec le Théâtre national tunisien

– Jeudi 21 mars : Centre culturel Bir Lahjar : Spectacle de musique soufie sous la conduite de Ali Gaddour

– Vendredi 22 mars: Théâtre municipal de Tunis : Leila Hjaiej invitée d’honneur du spectacle « Eddenia Ghenoua” de l’association Club Sombati de musique arabe à Sousse

– Samedi 23 mars : Théâtre municipal de Tunis : Shady Garfi spectacle “Alhan men Tounes”

Salle du 4e art : pièce «Asch » de la compagnie Tafukt

-Dimanche 24 mars : Dar Lasrem : spectacle « Ana Hawit» de Nawfel ben Issa

Centre culturel Bir Lahjar : Pièce « Malla Jaou » de Kaouther Bardi et Jalel Saadi

-Lundi 25 mars : Théâtre Halfaouine : spectacle «El hal » de l’artiste Amine

-Mardi 26 mars: Dar Lasrem : spectacle « Alam jdid » de Sofien Safta

-Mercredi 27 mars : Club Tahar Haddad : spectacle « Nee’qat» de Hamza Zeramdini

Dar Lasrem : Le Chœur de Tunis de chants grecs

-Jeudi 28 mars : Centre culturel Bir Lahjar : spectacle « Foundou » de Sofien Zaidi

-Vendredi 29 mars: Théâtre municipal de Tunis : Spectacle de Lobna Noomene avec « El wallada » & Miryam avec de la musique tunisienne

-Samedi 30 mars : Centre culturel Bir Lahjar : Spectacle de Aida Niati

Dar Lasrem : spectacle de Ikbal Hamraoui et Ziad el Mehdi

Théâtre municipal de Tunis : pièce « kessat Sama » de la troupe du théâtre national avec Mona Noureddine

-Dimanche 31 mars: Théâtre de l’opéra, à la cité de la culture : spectacle « Assael » des arts populaires palestiniens

Centre culturel Bir Lahjar : Des partitions musicales et des chansons tunisiennes et orientales par « Club Abid de Musique »

-Lundi 1er avril : Club Tahar Haddad : Conférence intitulée « La médina aux yeux de ses habitants » animée par le Dr Ridha Mejri

-Mardi 2 avril : Dar Lasrem : spectacle « Chagaf » de Mona Chtourou

-Mercredi 3 avril : Théâtre des régions à la Cité de la culture : Cherazede Helal, Aya Dagnouj et Guenoua ben Tara

Salle du 4e Art : pièce « Akher marra » d’après un texte et une mise en scène de Wafa Tabboubi

-Jeudi 4 avril : Théâtre municipal de Tunis : spectacle « Alouan » de Zine Haddad

-Vendredi 5 avril : Dar Lasrem : spectacle « My spectacle » de Mongia Yahia

Club Tahar Haddad : Conférence sur «la Médina aux yeux des voyageurs » du Professeur Ahmed Hamrouni

-Samedi 6 avril : Dar Lasrem : spectacle Syrien de Abdallah Marish en hommage-posthume à Sabah Fakhri et Sabri Moudallal

Théâtre municipal de Tunis : spectacle coréen « Nanta »

Les billets du Festival de la Médina 2024 seront en vente au prix de 20 dinars pour les spectacles programmés à la Médina de Tunis et de 30 dinars pour ceux prévus en dehors de la Médina (au Théâtre municipal, au 4e art et à la Cité de la culture).

Les spectacles se déroulent à Dar Lasrem, au centre culturel Bir Lahjar, au club Tahar Haddad, au théâtre Halfaouine, au cœur de la Médina de Tunis, ainsi qu’au centre-ville avec des soirées au 4e Art, au Théâtre municipal de Tunis et à la Cité de la culture. Tous les spectacles commencent à 21h30.

