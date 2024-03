Huawei ICT Competition 2023-2024 Northern Africa Regional Final : Remise des prix à Tunis

La remise des prix de la finale de Huawei ICT Competition 2023-2024 Northern Africa Regional ou la compétition régionale Huawei ICT 2023-2024 s’est déroulée lors d’une cérémonie organisée à Tunis vendredi 08 mars.

La cérémonie a rassemblé 30 équipes représentant 9 pays de la région Northern Africa (Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale). La Tunisie qui accueille la première version en présentiel de l’événement, a été représentée par 12 étudiants répartis en 4 équipes participant à 3 catégories différentes à savoir : – Cloud Track

– Computing Track

– Network Track

Les différentes catégories de prix ont été décernées aux pays suivants : Maroc, Tunisie, Cameroun, Éthiopie, Sénégal, ainsi que le Grand Prix pour l’Égypte et l’Algérie. L’ensemble des étudiants gagnants auront la chance de participer à la phase finale qui se déroulera en Chine en 2024 où plus de 20 000 étudiants issus de 500 universités participeront.

La cérémonie de clôture et de remise des prix de la phase régionale du concours « Huawei ICT Competition 2023-2024 » a été enrichie par les interventions de M. Nizar Ben Néji, ministre des Technologies de la Communication, de M. Mohamed Ben Amor, Directeur Général de l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication (AICTO), de M. Adnane Ben Halima, Vice-Président en charge des relations publiques de Huawei Northern Africa (Afrique du Nord, de l’Ouest et centrale), et de M. Liang Feihu, Directeur Général de Huawei Tunisie.

Lors de son discours d’ouverture, M. Nizar Ben Néji a exprimé sa reconnaissance envers Huawei pour ses initiatives visant à développer les capacités des étudiants et à leur fournir les compétences nécessaires. Ces actions ont pour objectif d’améliorer leur niveau d’expertise dans divers domaines des technologies de la communication et des nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, la technologie 5G, le cloud computing, la blockchain, et autres.

Ces avancées contribuent à préparer une nouvelle génération capable de participer activement à la construction du futur numérique de la Tunisie et à stimuler le développement de notre pays. Dans le même contexte, il a mis en lumière l’engagement continu du Ministère à mettre en place des programmes nationaux pour favoriser le développement des talents, la qualification des compétences, et leur valorisation afin de combler le fossé entre les exigences du marché du travail et l’éducation.

De son coté, M. Mohamed Ben Amor, Directeur Général de l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication (AICTO) a déclaré : « Au nom de l’Organisation Arabe des TIC, permettez-moi d’exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à Huawei, notre partenaire stratégique. Leur engagement continu dans la promotion et le renforcement des jeunes talents dans le domaine des TIC, tant dans les régions arabes et africaines que dans le monde entier, est une source de grande inspiration et de gratitude.

Nous sommes fiers au sein de l’Organisation arabe des TIC de soutenir la Huawei ICT Compétition 2023-2024 Northern Africa Regional Final, qui a été brillamment conçue autour de trois mots très puissants « Connexion – Gloire – Avenir ». Cette compétition incarne les valeurs de collaboration, d’excellence et d’innovation qui sont essentielles pour le développement durable du secteur des TIC et s’harmonise parfaitement avec notre vision à l’AICTO basée sur les 3 S : Building Smart – Secure – Sustainable digital future dans la région Arabe ».

Pour sa part, M. Adnane Ben Halima, a déclaré : « Nous avons à ce jour pu former plus de 80 000 étudiants sur des sujets divers comme l’Intelligence Artificielle, la 5G, les Big Data, le Cloud computing, la Cybersécurité etc ».

Et d’ajouter, « Nous essayons de partager notre expérience acquise à travers le monde entier et nous contribuons proactivement à l’évolution de la réglementation permettant d’encadrer la croissance de ce secteur clé avec nos partenaires locaux et régionaux. Cependant, il y a un prérequis fondamental pour cette transformation numérique, qui est le développement du capital humain sans lequel nous ne pourrions jamais aller de l’avant ni parler de création d’écosystèmes locaux. C’est dans ce cadre que nous faisons de notre mieux pour partager notre savoir technologique et nous essayons d’accompagner les jeunes de tous les pays dans lesquels nous opérons pour contribuer à bâtir et perfectionner ce capital humain ».

L’événement a également été l’occasion de discuter autour d’un panel, de l’impact de la transformation numérique sur l’éducation et le marché du travail, avec les interventions de M. Adnane Ben Halima, Mme Hélène Guiol, Responsable du programme Éducation au Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, M. Habib Kammoun, Chef de Département au sein de la Faculté des Sciences de Sfax, et M. Mustapha Hamza, professeur et ancien directeur de l’Iset’com. Lancé en 2016, le concours Huawei ICT s’est imposé comme l’un des événements de référence du secteur des TIC. Il constitue une plateforme essentielle pour aider à former les jeunes étudiants, afin d’en faire les futurs leaders du domaine des TIC.